Коломойский хочет вернуться на родину

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, сообщает РИА Новости.

Ранее Коломойский заявил, что вернется на родину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Бизнесмен проживает в Израиле. Коломойский ранее публично поддержал Зеленского, однако заявил, что не может финансировать его компанию, даже если бы хотел.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — цитирует в понедельник Коломойского издание «Левый берег».

Второй тур выборов президента Украины прошел в 21 апреля. По результатам обработки 99% протоколов, Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

| 2019-04-22T23:13:21+00:00 23 апреля 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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