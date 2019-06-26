Коллекция Родин мсье Жопардье

Некогда блиставший на экранах киноактер из Франции Депар Жопардье пребывал в тягостном раздумье. Несколько лет назад он совершил столь же скандальный, сколь и стремительный спурт, рванув из Франции и от высоких налогов в Россию, где ему сразу вручили паспорт и одарили квартирами. Число объектов недвижимости в самых разных уголках крупнейшей по территории страны мира росло не по дням, а по часам. Вначале это крайне радовало французского проныру.

Он пел дифирамбы новой Родине, пил водку, надевал шапку-ушанку и всячески изображал из себя новоявленного россиянина. Оставалось только услышать, как Жопардье поет «Подмосковные вечера», аккомпанируя себе на балалайке. Но, в итоге и к счастью для россиян, обошлось. Страна, которую умом не понять и аршином общим не измерить, ожидаемо быстро наскучила Депару.

Он хаотично распродал все дареные квартиры. Они, чай, не зубы дареного коня и ими можно распоряжаться себе на пользу. Впрочем, вся собранная от продажи квартир и совести сумма не устраивала Жопардье. Он привык ворочать миллионами евро и долларов, желательно также халявных. Да и санкции против России ввели так не вовремя для Депора. Он ведь рвался в страну-партнер Европы, а оказался в государстве, которое справедливо винят за воровство территории соседней страны.

Нет, против факта воровства со стороны России он ничего не имел. Не выгодно это ему было, а без выгоды для себя Жопардье даже в уборную не ходил. Собственно, понимание того факта, что из второй своей Родины он выжал все, что только можно и подтолкнуло Депора к поиску третьей Родины. На сей раз угроза нависла на Турцией. Жопардье открыто заявил о своих планах поселиться на берегах Босфора и стать турецким подданным.

Где-то на том свете, услышав эту новость, зарыдал Остап Бендер. Он ведь любил рекомендоваться сыном турецкого подданного, но дадим волю фантазии и представим случайную встречу двух великих комбинаторов, не так Остап Сулейманович представлял себе образ папеньки. Правда, вряд ли эта мелочь остановила бы Депора. Он, как и любой малообразованный мужлан, однажды в жизни ухвативший хвост птицы счастья, привык брать цели решительным штурмом, а не изяществом аргументов и хороших манер.

Мысль о необходимости своего нападения на Турцию тучный француз озвучил находясь в месте, которое остается закрытым для посещения граждан его страны, равно как и практически всех государств мира. Депора нелегкая занесла в Северную Корею. Оказалось, что капиталист-миллионер является наиболее подходящим украшением в дни празднования 70-летия этой закрытой страны, живущей по заветам коммунизма.

Сведений о том, что гонорар француза за посещение Северной Кореи измерялся квартирами или, на худой конец, борзыми щенками, не поступало. Допускаю, что именно эта суровая бережливость принимающей стороны и заставила Депора задуматься о береге турецком. Авось, там одарят по-восточному щедро. Желательно, чтобы сразу виллу выдали в Анталии. Жопардье любил попивать вино собственного приготовления, глядя на море и нежась в лучах ласкового солнца.

Одно было плохо — турецкая сторона никак не отреагировала на энтузиазм мсье Депора. Его грезы об обретении третьей Родины оказались в подвешенном состоянии. Но, Жопардье не был бы Жопардье, если бы не продумывал еще и иной вариант своей продажи задорого. Пренебрегая советом профессора Преображенского, он любил читать за завтраком газеты, правда, не советские. Так француз узнал о том, что на рынке продавцов совести ныне царит ажиотаж.

Оказалось, что есть такой орган, где европейцы открыто заявляют, что российские деньги, назовем их культурным словом взносы, для них важнее, чем принципы, чем нарушение международного права, чем аннексия и оккупация одним государством территории другого. Ясное дело, что увидев ментально близких себе людей, Жопардье мысленно заторопился попасть в этот орган. Дело оставалось за малым — попасть в парламент очередной страны, которую француз выберет своей новой Родиной. Мир замер в тревожном ожидании…