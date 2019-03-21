Коллегия адвокатов — орудие давления?

На днях, выступая на заседании подкомитета по правам человека Европейского парламента, адвокат Фуад Агаев сообщил о давлении, которому подвергаются члены Коллегии адвокатов.

«Во всем мире профессиональные ассоциации юристов защищают своих членов от незаконных ограничений и преследования. Но это никак не относится к Коллегии адвокатов Азербайджана. С помощью Коллегии власти оказывают давление на адвокатов, которые выступают в качестве защитников в политических процессах. Ведь согласно новому законодательству, вступившему в силу в 2018 году, юристы, которые не являются членами Коллегии, не могут выступать в суде в качестве защитников», — заявил Фуад Агаев (contact.az).

Адвокат Адиль Исмайлов, которому мы обратились за комментарием, считает, что согласно Конституции Азербайджана, каждый гражданин должен быть обеспечен юридической защитой на высоком уровне. «Но часто адвокаты отказываются защищать тех, кто по тем или иным причинам вызвали недовольство судей. Если адвокат все же решается выступить в качестве защитника, то в этом случае судья жалуется на него в Коллегию адвокатов. «Неугодных» адвокатов, как правило, исключают из состава Коллегии. А согласно законодательству страны, лица, исключенные из состава коллегии, не могут заниматься адвокатской деятельностью», — сообщил Адиль Исмаилов.

Как заявил # член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев, все поступающие в Президиум жалобы подвергаются тщательной проверке.

«Некоторые жалобы мы направляем в Дисциплинарную комиссию. Эта комиссия в свою очередь выясняет, имело ли место со стороны адвоката, нарушение кодекса профессиональной чести и требований закона. После рассмотрения в Дисциплинарной комиссии жалоба направляется в Президиум Коллегии адвокатов. Уже в Президиуме принимается окончательное решение по жалобе.

Решения могут быть разного характера. Мы можем объявить члену Коллегии выговор, приостановить его деятельность на один год и, наконец, обратиться в суд с иском о прекращении его адвокатской деятельности. Все принятые нами решения являются объективными», — сказал Мухтар Мустафаев. По его словам, никакого давления на адвокатов Коллегия не оказывает.

Однако, член Коллегии адвокатов Ирада Джавадова не согласилась с заявлением Мухтара Мустафаева.

«Я сама подверглась давлению со стороны руководства Коллегии. Моя подзащитная была незаконно задержана правоохранительными органами. Я добилась ее освобождения.

После этого правоохранительные органы заставили ее пожаловаться на меня в Коллегию адвокатов. В своей жалобе она заявила, что договор со мной не заключала, и, следовательно, мое вмешательство в ход следствия было не обоснованным. Эту жалобу направили на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию»- рассказывает адвокат.

«Несмотря на то, что я представила членам комиссии договор, заключенный между мною и моим клиентом, президиум Коллегии обратился в суд относительно исключения меня из состава коллегии. Посмотрим, какое решение он вынесет», — сообщила # член Коллегии.

Как заявил # бывший член Коллегии, адвокат Асабали Мустафаев, его исключили из Коллегии, потому что в ходе процесса по делу заместителя председателя партии Народного фронта Гезал Байрамлы(кстати, помилованной на днях указом президента- прим.авт.) он использовал выражение «политический узник». «Во время судебного процесса я также заявил о неправильном лечении моей подзащитной, которая была тяжелобольная. После этого Генпрокуратура пожаловалась на меня в Коллегию адвокатов.

На основании этой жалобы 23 апреля 2018 года Коллегия приняла решение о приостановлении моей адвокатской деятельности на один год.

Считаю, решение Коллегии совершенно необоснованным и имею право протестовать против действий прокуратуры», — сказал Асабали Мустафаев.