Количество издаваемых в стране религиозных книг сократилось

Как сообщает Trend, выступая на конференции «Отношение между государством и религией: успехи и перспективы», заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов сказал, что в Азербайджане стали меньше издавать религиозные книги.

Коснувшись вопроса сокращения объема выпуска религиозной литературы в стране Исмаилов сказал, что эту функцию взял на себя, действующий при Госкомитете, Фонд пропаганды духовных ценностей. В том числе, издаваемая за рубежом переводная религиозная литература печатается по его заказу.

Он отметил, что в 2017 году к публикации в стране было допущено 309 книг, а на издание четырех был наложен запрет. В 2018 году число изданых и запрещенных произведений религиозного характера составило, соответственно, 166 и 26.

По словам Исмаилова, число допущенных до импорта книг религиозного содержания в 2001 составило 17, а неразрешенных – одна « В 2017 году было импортировано 1477 книг, а 63 книги не были допущены в страну. А в 2018 году число разрешенных и запрещенных книг соотносилось, как 1652 к 52»

Исмаилов заявил, что в 2018-2019 годах в Госкомитет по делам с религиозными структурами было зарегистрировано 940 религиозных учреждений, тогда, как в 2017 — 760, а в 2006 году – 374.

Он пояснил, что условием для государственной регистрации религиозный общины является наличие 50 учредителей.