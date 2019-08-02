Количество гонок «Формулы-1» может увеличится до 22-х

Календарь «Формулы-1» может быть расширен.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Motorsport Week, в сезоне 2020 года может быть расширен до 22 гонок.

Кроме того, в календарь были включены этапы в Голландии и Вьетнаме.

Из календаря уйдет только один этап — «Гран-при Германии».

На данный момент чемпионат мира «Формулы-1» последовательно проводится в 21 стране. Это — Австралия, Бахрейн, Китай, Азербайджан, Испания, Монако, Канада, Франция, Австрия, Великобритания, Германия, Венгрия, Бельгия, Италия, Сингапур, Россия, Япония, Мексика, США, Бразилия и ОАЭ.

Отметим, что в текущем сезоне Гран-при Азербайджана состоялось 26-28 апреля. В 2020 году соревнования в Баку ожидаются 5-7 июня.