Количество гонок «Формулы-1» может увеличится до 22-х

Календарь «Формулы-1» может быть расширен.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Motorsport Week, в сезоне 2020 года может быть расширен до 22 гонок.

Кроме того, в календарь были включены этапы в Голландии и Вьетнаме.

Из календаря уйдет только один этап — «Гран-при Германии».

На данный момент чемпионат мира «Формулы-1» последовательно проводится в 21 стране. Это — Австралия, Бахрейн, Китай, Азербайджан, Испания, Монако, Канада, Франция, Австрия, Великобритания, Германия, Венгрия, Бельгия, Италия, Сингапур, Россия, Япония, Мексика, США, Бразилия и ОАЭ.

Отметим, что в текущем сезоне Гран-при Азербайджана состоялось 26-28 апреля. В 2020 году соревнования в Баку ожидаются 5-7 июня.

| 2019-08-02T15:18:12+00:00 2 августа 2019, 16:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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