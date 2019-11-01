Количество дней для охоты увеличилось

На основании поступивших от граждан обращений об увеличении количества дней для охоты прошло заседание действующего в министерстве экологии и природных ресурсов Научно-координационного совета по вопросам охоты.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор департамента министерства Хикмет Ализаде.

По его словам, как и в большинстве стран, для контроля охотничьей деятельности в Азербайджане, регулирования использования объектов животного мира, восстановления их стабильности, днями для охоты установлены суббота и воскресенье. Однако, с учетом поступивших за последние дни от граждан обращений и в целях расширения возможностей отдыха, на заседании приняли решение предоставить для охоты дополнительный день — пятницу.

| 2019-11-01T15:42:17+00:00 1 ноября 2019, 18:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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