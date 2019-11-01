Количество дней для охоты увеличилось

На основании поступивших от граждан обращений об увеличении количества дней для охоты прошло заседание действующего в министерстве экологии и природных ресурсов Научно-координационного совета по вопросам охоты.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор департамента министерства Хикмет Ализаде.

По его словам, как и в большинстве стран, для контроля охотничьей деятельности в Азербайджане, регулирования использования объектов животного мира, восстановления их стабильности, днями для охоты установлены суббота и воскресенье. Однако, с учетом поступивших за последние дни от граждан обращений и в целях расширения возможностей отдыха, на заседании приняли решение предоставить для охоты дополнительный день — пятницу.