Количество безвизовых стран для граждан Азербайджана увеличилось до 66

В настоящее время, граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на обновленный Индекс паспортов, компания Henley & Partners.

Согласно отчету, Азербайджан в списке занимает 78 место. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур, паспорта, которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.

Среди стран Азии, которые наши граждане могут посещать без визы, есть Бангладеш, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы и другие, среди европейских стран – Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия и другие, среди африканских стран – Мадагасакар, Намибия, Руанда и так далее, среди стран Америки – Боливия, Колумбия, Эквадор, Никарагуа, а также все страны СНГ, кроме Туркменистана и другие страны.

Отметим, что 66-ой страной, которую могут посещать граждане Азербайджана без визы является Армения.

Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала Trend, что при составлении списка, по видимости, не был учтен факт отсутствия дипломатических отношений между двумя странами из-за оккупации международно признанных территорий Азербайджана Арменией.