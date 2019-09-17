Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по резонансному делу о драках в центре Москвы, во вторник, 17 сентября, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области, где они отбывали наказание. В начале сентября суд удовлетворил ходатайства об их условно-досрочном освобождении, сообщает Русская Служба DW.

Вместе с футболистами на свободу вышел и младший брат Кокорина Кирилл. Все трое не стали общаться с прессой, сели в подъехавший к выходу из колонии черный Mercedes-Benz Geländewagen и уехали. Ранее этот автомобиль отдавил ногу одному из окруживших машину журналистов. За рулем предположительно находился отчим Кокорина.

Они были задержаны в октябре 2018 года и с тех пор находились под стражей. Утром 8 октября футболисты Мамаев и Кокорин и их друзья стали участниками двух драк. Первая потасовка случилась у гостиницы «Пекин», в ее результате пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук.

Вторая драка — с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным — произошла в кафе «Кофемания» на улице Большая Никитская.

Фигуранты признали вину частично. На УДО они подали в начале августа.