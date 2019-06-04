Когда Юрчевич ответит журналистам?

Стали известны время и место проведения пресс-конференции главного тренера сборной Азербайджана Николы Юрчевича перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу с командой Венгрии. 7 июня в 18:00 на стадионе «Бакселл Арена» начнется пресс-конференция Юрчевича. Через 30 минут там же пройдет тренировка сборной, первые 15 минут которой будут открыты для СМИ и болельщиков.

В тот же день в 19:15 на той же арене с журналистами встретится наставник сборной Венгрии Марко Росси. Тренировка гостей начнется в 20:00, где первые 15 минут также будут открытыми для СМИ. (АФФА)

Матч Азербайджан-Венгрия пройдет 8 июня на стадионе «Бакселл Арена» в Баку и начнется в 20:00.

| 2019-06-04T16:24:22+00:00 4 июня 2019, 19:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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