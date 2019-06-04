Когда Юрчевич ответит журналистам?

Стали известны время и место проведения пресс-конференции главного тренера сборной Азербайджана Николы Юрчевича перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу с командой Венгрии. 7 июня в 18:00 на стадионе «Бакселл Арена» начнется пресс-конференция Юрчевича. Через 30 минут там же пройдет тренировка сборной, первые 15 минут которой будут открыты для СМИ и болельщиков.

В тот же день в 19:15 на той же арене с журналистами встретится наставник сборной Венгрии Марко Росси. Тренировка гостей начнется в 20:00, где первые 15 минут также будут открытыми для СМИ. (АФФА)

Матч Азербайджан-Венгрия пройдет 8 июня на стадионе «Бакселл Арена» в Баку и начнется в 20:00.