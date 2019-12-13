Когда все мы будем называться землянами…

По предварительным данным результаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании таковы, что они позволят премьер-министру Б.Джонсону наконец-то реализовать свой проект по выходу Англии из Европейского Союза, т.е. по Брекситу.

Напомним, что Джонсон намерен это осуществить до 31 января. Понятно было, что так вечно продолжаться не может. Почти на всех уровнях уже было заявлено, что решение по выходу Великобритании из ЕС пересматриваться не будет. Значит, остается лишь один выход: найти, т.е. согласовать приемлемую дату и условия выхода страны из ЕС.

Понятно, что это дело непростое. То, что было сделано и достигнуто десятилетиями, то, что уже почти вошло в образ жизни англичан, сразу не вычеркнешь.

Признаться, когда задумываешься о причинах выхода Англии из ЕС, не так уж просто найти аргументированное обоснование этого решения: тут, конечно, не обошлось без дешевой политики и обмана, т.к. население Туманного Альбиона проявило наивность и непозволительную доверчивость, поверив в популистские лозунги сторонников Брексита.

По расследованиям различных европейских журналистов, сыграла свою роль и пассивность сторонников ЕС, которые просто-напросто не верили, что противники объединенной Европы могут добиться таких результатов.

Но все это уже история – конечно, интересная и поучительная, все же перевернутая страница.

Знаете, что тут является самым интересным? Иногда идеи единой или же объединенной Европы связывают с именем великого Наполеона, но, если посмотреть глубже, европеизм и евро-устремленность своими корнями идут в античную историю, т.е. в древний Рим или даже в древнюю Грецию.

Возможно, благодаря просветителям-философам средневековья идеи единой Европы превратились в некую политическую философию и идеологию, хотя нередко евро-интеграция связывается с первой холодной войной, со стремлением европейских мужей остановить продвижение красной чумы, т.е. коммунизма вглубь Европы.

Как ни странно, среди идеологов, даже идейных архитекторов новой и единой Европы был и англичанин У.Черчилль. Тогда, что же получается? Почему англичане сказали «нет» объединенной Европе? Некоторые, скажем так, не глубокие мотивы мы уже отметили. Что касается глубинных причин, этот вопрос еще ждет своего расследования. Одни видят в этом процессе «заокеанские следы», проявление англосакской солидарности или интересов – ведь, Черчилль велел своим соотечественникам впредь согласовывать свою политику с Соединенными Штатами.

Американский след кажется вероятным и по той причине, что в последнее время объединенная Европа старалась проявлять себя, как самостоятельная геополитическая и геоэкономическая единица.

Среди других причин следует назвать и такое обстоятельство, что Англия не захотела стать в «европейском политическом оркестре» второй или же третьей скрипкой, поэтому бывшая империя морей и океанов предпочла гордое одиночество немецкому «плавильному котлу». Будут ли какие – то чересчур негативные последствия этого шага для Великобритании?

Не думаем. Во-первых, Великобритания уходит из Европейского Союза, а не из Европы. Во-вторых, кое-какие элементы из опыта объединенной Европы все же сохранятся. По большому счету это можно назвать «шагом вперед и шагом назад».

Интересно, что в Англии самого ярого противника ЕС уже называют «современным Макиавелли», что еще раз подтверждает, что людям не совсем уж индифферентны достижения процесса евро — интеграции – ведь все это было сделано не вопреки интересам британцев, наоборот с их согласия и поддержки, обсуждая все эти решения в парламенте, проведя соответствующие референдумы и плебисциты.

Просто вся проблема в том, что тут сработал и «каталонский эффект». У богатых членов ЕС бытует мнение, что на их шее «сидят» относительно бедные страны, — так начали думать люди особенно после включения стран Восточной Европы в ЕС. По этой причине мы назвали этот процесс каталонским синдромом – ведь, у каталонцев тоже нет иных аргументов, кроме того, что они просто-напросто не хотят содержать бедные регионы Испании.

Конечно, то, что процесс объединения Европы набрал темпы, особенно в годы холодной войны, также о многом говорит: нет врага, значит, нет нужды и во фронте…

Но почему –то нам кажется, что англичане еще вернутся к идее объединенной Европы. Видите ли, глобализация процесс неизбежный; пока мы называем себя англичанами, немцами, французами и т.д. Но рано или поздно наступит день, когда все мы будем называть себя землянами…