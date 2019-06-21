Когда война становится отечественной…

Признаться, 22 июня мы в детстве всегда ждали с особым трепетом, зная, что в этот день обязательно покажут фильм про войну.

А эти фильмы мы любили, когда играли, даже старались подражать их героям. Не знаю, как сейчас, но мальчики того периода вообще любили фильмы про войну, и постоянно играли в «войнушку»; разбившись на две группы, спорили: кто станет «советским», а кто «немцем».

Но эти споры, как правило, мы решали тривиальным образом: если правильно угадаешь в какой ладони спрятана спичка, будешь советским, а если нет, значит, не повезло…

Кроме того, даже несведущие в истории знали, что в июне началась война. Мы все тогда называли ее Отечественной, даже Великой Отечественной. Но в один прекрасный день детство прошло, и мы стали взрослыми и наше поколение, повзрослев, потеряло фактически свое детство – перестало существовать прежнее Отечество и вместе с ним и память о великой и священной войне…

Мало того, история развенчала много святынь – не осталось «темных уголков», неприкосновенных тем. Коснулась она и Великой Отечественной войны – для новых поколений эта война уже стала войной против фашизма, т.к. на месте одного Отечества возникли десятки новых Отечеств…

И как назло, нашему поколению пришлось прожить свою, собственную войну: карабахскую, приднестровскую, абхазскую, российско-грузинскую, российско-украинскую и т.д.

Поэтому размышляя над очередной – вашингтонской встречей министров иностранных, ловил себя на мысли, что кажется я понял всю уникальность, даже сказал бы, катастрофичность сложившейся ситуации перед встречей.

Да, в принципе, все формально говорили, что необходимо вести переговоры, но у всех в голове была одна мысль: надо, в том числе, и с серьезными военными средствами, принудить агрессора к миру, в противном случае, ничего не получится.

Потому что даже в дипломатии диктовать свои условия можно лишь при условии, если имеешь для этого соответствующие преимущества или же позиции – если дипломат не чувствует за собой экономическую, политическую, а в случае войны, особенно, военную мощь собственной страны, тогда оказывается совсем уж беспомощным – ведь, не будет же он гипнотизировать дипломатов противоположной стороны…

Поэтому «политическая погода» перед встречей министров-дипломатов вновь пахла больше порохом, чем ароматом роз, т.к. в регионе разыгрывается весьма сложная игра.

Но главным является то, что у нас не было и нет паники или суматохи, т.к. мы должны максимально сохранить хладнокровие. Буквально месяц тому назад президент Азербайджана заявил, что война для нас еще не закончилась, закончился лишь один этап. А министр обороны на днях с открытым текстом сказал, что главной его задачей является подготовка армии к войне…

Порою некоторые политологи в призывах оказывать на противника более ощутимое давление улавливают элементы «подстрекательства» или же «провокации». Но слова президента и министра обороны являются лучшим ответом на похожие обвинения.

Президент страны и министр обороны лучше осведомлены в вопросах, касательно карабахской проблемы, чем самый сведущий политический аналитик или политолог – именно, этим двум людям известны подробнейшие детали карабахского военно-политического театра. Конечно, слова президента и министра не следует понимать в буквальном смысле, что, вот-вот, уже завтра начнутся военные операции. Нет, речь не об этом, а о том, что иногда надо использовать и военные заявления, чтобы повлиять на то или иное решение противника.

Конечно, проведение широкомасштабных военных операций зависит от многих факторов, среди них есть детали политического и геополитического характера. Ведь, недаром же говорят, что тени исчезают в полдень, а полдень наступает не всегда, а лишь в точно определенное время сутки…

Мы с самого начала вовсе не думали, что вашингтонская встреча станет совсем уж переломной в истории карабахской проблемы, даже несмотря на то, что подробности переговоров еще неизвестны. А так, встречи в США и раньше проводились, и они, как известно, к каким -то реальным сдвигам не привели. А это значит, что в таком случае, осложнений на карабахском театре избежать не удастся.

Но в Азербайджане такая перспектива не вызывает особую тревогу: некоторые политологи не исключают, что вероятность масштабных военных операций с каждым днем растет– даже более масштабных, чем апрельские бои трехгодичной давности.

Что касается правительства и чиновников страны, мы уже упомянули заявления президента страны и министра обороны. Еще раз заметим, что это еще не значит, что вот уже завтра начнется война. Но главным моментом является то, что ее никто не исключает и такая перспектива никого уже не тревожит…

Надо заметить, что в обществе, среди простых граждан определенности даже больше, чем среди политических наблюдателей; почти все склоняются к тому, что без соответствующих принудительных мер настоящего мира не будет, и чем скорее случится это, тем лучше.

Конечно, все отдают себе отчет в том, что война или же широкомасштабные военные операции не самый лучший способ разрешения проблемы; ведь, война, в любом случае, это людские потери, гибнут молодые офицеры и солдаты – к сожалению, настоящая война не мальчишеские игры, о которых мы упомянули в начале статьи. Но как заметил один из классиков военной теории господин фон Клаузевиц, война есть продолжение политики, только иными средствами. Самое главное, не стоит забывать, что на этот раз речь уже не о каком-то СССР или же СНГ, а о нашем маленьком Азербайджане – да, о настоящем Отечестве…