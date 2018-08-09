Когда стартуют европейские футбольные лиги

Ждать осталось совсем недолго

10 августа — Англия

Первый матч: «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» (22:00)

Что интересного в туре?

Есть вероятность, что уже в первом туре Магуайр сыграет против бывшего клуба. Для этого «Юнайтед» должен добить сделку с «Лестером», которую не может провернуть уже несколько недель. Самый огонь будет 12-го, когда «Арсенал» (без Венгера на скамейке!) примет абсолютного чемпиона прошлого сезона. Есть вероятность, что лидером АПЛ наконец-то станет кто-то другой.

10 августа — Франция

Первый матч: «Марсель» — «Тулуза» (21:45)

Что интересного в туре?

Честно говоря, глобально — почти ничего. Даже удивительно, как организаторы составили календарь, в котором долгожданный первый тур обходится без центральной игры. Да, само собой, будет любопытно взглянуть на обновлённый «ПСЖ» с Буффоном и Тухелем.

17 августа — Испания

Первый матч: «Жирона» — Вальядолид (21:15)

Что интересного в туре?

В Испании все достаточно буднично «Барса» с «Реалом» начинают сезон играми против середняков, а главный матч будет 20-го: «Валенсия» примет мадридский «Атлетико».

18 августа — Италия

Первый матч: «Кьево» — «Ювентус» (19:00)

Что интересного в туре?

Всё внимание к матчу, о котором писалось чуть выше. Роналду пришёл в «Юве», чтобы возвращать интерес к Серии А. И не беда, что в соперниках середняк, интересно будет. Если сомневаетесь, садитесь за «Лацио» — «Наполи» сразу после стартовой игры. Вице-чемпионы под руководством Анчелотти постараются не скатиться в унылый автобус после прошлогоднего торжества стиля в исполнении Сарри.

24 августа — Германия

Первый матч: «Бавария» — «Хоффенхайм» (21:30)

Что интересного в туре?

Здесь на старте сезона больше всего выделяется матч дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг». Ещё одна интрига заключается в том, состоится ли возвращение «Вольфсбурга» на верхние позиции Бундеслиги. В прошлом сезоне клуб едва не вылетел, а этот сразу начинает против «Шальке». Но, если честно, уже сейчас слабо верится в то, что претендентов на титул будет больше чем один.

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