Когда рак свистнет — может быть поздно

Рак — бич современного общества, которому не жалко никого — ни женщин, ни мужчин, ни стариков, ни детей. О том, что, наконец, найдено лекарство, оно тестируется, скоро будут получены реальные результаты, заявлялось не раз, но, смертность от этой страшной болезни только растет.

Самое страшное, когда она приходит за малышами. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, рак является одной из ведущих причин смертности детей и подростков во всем мире и ежегодно диагностируется у примерно 300 000 детей в возрасте от рождения до 19 лет. Детские онкологические заболевания включают в себя множество различных типов опухолей, наиболее распространенные: злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы, нейробластома и нефробластома и лейкемия.

Сегодня в странах с высоким уровнем дохода от рака излечиваются более 80% детей, а в странах с низким и средним уровнями дохода излечение наступает только в 20% случаев.

Если учесть, что в нашей стране нередко и диагнозы ставятся либо слишком поздно, либо ошибочно, и лечение обходится не просто дорого ( иногда семья бывает вынуждена продать даже свое имущество (если оно конечно есть), многие вопросы отпадают.

Цифры, представленные Государственным комитетом статистики, тоже не радуют.

Так, 2018 году в Азербайджане у 11 123 человек обнаружены злокачественные опухоли. Показатели по возрастным группам, правда, показывают преобладание данного заболевания больше у старшей возрастной группы: 103 человека — в возрасте 0-13 лет, 21 человек — 14-17, 243 человека — 18-29, 254 человека — 30-34, 166 человек — 35-39, 4 836 человек — 40-59, 5300 человек — старше 60 лет. 5468 человек, у которых была выявлена злокачественная опухоль, — мужчины, а 5 655 — женщины.

Доктор медицинских наук, врач Адиль Гейбулла говорит, что, несмотря на показатели госкомстата, среди детей количество больных раком становится все больше. По его словам, этому есть множество причин. В первую очередь, как считает эксперт, это экологический фактор, вода, еда, лекарства.

По словам медика, немалую роль в распространении рака играет снижение качества материнского молока. «Иммунитет у нынешних детей очень слабый. Уровень педиатрического обследования оставляет желать лучшего. Помимо того программа обязательного медицинского страхования до сих пор не работает. Да еще и качество материнского молока снизилось в связи с некачественным питанием. Из-за слабой иммунной системы, растет удельный вес детей с онкологическими заболеваниями. Сегодня нам необходимо применить мировую практику для того, чтобы защитить наше будущее — детей», — сказал доктор медицинских наук в интервью Зеркало.

Заведующий Детской клиники Национального центра онкологии (НЦО) профессор Рейман Исмаилзаде говорит, что многие больные не проходят регистрацию, так как родители боятся, что про болезнь их ребенка узнают. «Родители часто увозят ребенка на лечение в другие страны. Поэтому вести точную статистику очень сложно».

Однако, по его словам, необходимо переступать через страхи и проходить обследование, чтобы не только помочь врачам в своевременном выявлении заболевания, но и спасти своего ребенка. «Если своевременно провести все необходимые анализы, можно полностью излечить рак. Для этого родитель должен понимать, как распознать первые признаки рака. Например, при лейкозе появляется бледность кожных покровов, склонность к кровоточивости, синяки, слабость, боли в костях, носовое кровотечение, температура, ангина. Если родитель замечает хотя бы один из симптомов, необходимо сразу же обратиться к педиатру и сделать общий анализ крови. Опухоли мозга можно распознать по нарушению зрения, нарушению координации движения, беспричинной рвоте по утрам. Но это еще не все, каждое уплотнение, каждое новообразование на теле малыша сразу должно насторожить родителя. В таком случае есть шанс на полное выздоровление. Просто родителям нужно быть предельно внимательными», — сказал Р.Исмаилзаде.

В соседней России ситуация не намного лучше. Неправильная диагностика, обследования, позднее обращение к врачу может стоить ребенку жизни.

Каждый год в России регистрируется около 5 тысяч новых случаев онкологии среди детей, и большинство — на третьей-четвертой стадии заболевания, когда лечить сложно и дорого.

Заместитель директора Института онкологии, радиологии и ядерной медицины в Москве, профессор, доктор медицинских наук Светлана Варфоломеева считает, что онкологическая патология у взрослых и детей отличается. «Это совершенно разные болезни, совершенно разные спектры нозологических форм. Мы отдельно рассматриваем опухоли, например, у детей первого года жизни, где совсем другие нозологические формы. Мы устанавливаем опухоли эмбриональные, связанные с пороками развития плода, с генетически обусловленными заболеваниями», — говорит эксперт.

Однако, по ее словам, у детей, в отличие от взрослых, социально значимых онкологических заболеваний, не бывает: «Например, у пьющих взрослых может быть рак пищевода, у курящих — рак легких. У ребенка такой формы рака быть не может».

Профессор говорит, что в любом случае, всегда важно своевременно обратиться к врачу. Правда, в этом вопросе необходимо быть максимально осторожным, чтобы не переступить тонкую грань между заботой и панической гиперопекой. «Есть семьи, в которых родители настолько боятся рака, что все время пытаются найти какую-то болезнь у малыша. Это неправильно. Но и относиться к этому легкомысленно, полагая, что рака у детей не бывает, тоже нельзя. Есть масса ситуаций, требующих особого внимания родителей: изменение в поведение, снижение аппетита, жалобы на боли, появление на теле любых дополнительных объемных образований и так далее. Говоря об образованиях, хочу отметить, что даже если это образование появилось в результате травмы, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к педиатру. Также, родителя должно насторожить появление симптомов, которые ранее не наблюдались: утренняя рвота, тошнота, утомляемость, ухудшение зрения… Все эти симптомы могут не говорить о наличии онкологического заболевания, но для наблюдения это поводом стать должно», — отмечает С.Варфоломеева.

Понятия рак и ребенок могут не укладываться в голове, могут вызывать панический страх, в это можно не верить, но … До 2012 года в Азербайджане не было услуги лечения детской онкологии. Работал детский онколог в университетской клинике в одиночку. С 2012 года стала функционировать уже большая клиника, где имеются отделения детской хирургии, детской химиотерапии, детской лучевой терапии и детской анестезиологии и реанимации. Это ли не показатель того, что детская онкология из страхов перекочевала в нашу реальность за какие-то 7 лет настолько, что пришлось открывать целый центр.

Да, возможно в каких-то вопросах, гиперопека раздражает. Но, детское здоровье — это именно то, в чем лучше перебдеть, чем недобдеть…