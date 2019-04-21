Когда пройдет инаугурация Зеленского

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов.

ЦИК должен определить результаты выборов до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

Торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги новоизбранным президентом проводится в зале заседаний парламента.

Новоизбранный глава государства, положив одну руку на Конституцию Украины и, по желанию, другую — на Пересопницкое Евангелие, приносит присягу украинскому народу, подписывает ее текст, который передает главе Конституционного суда.

Текст подписанной присяги передается председателю Верховной Рады. Далее председатель Центризбиркома вручает главе государства удостоверение, а председатель КС символы президентской власти — булаву, печать и нагрудный знак.

После этого президент выступает с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу (инаугурационной речью).