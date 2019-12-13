Когда о важном узнаешь случайно

Вновь приходится поднимать тему незаконной деятельности иностранцев на наших оккупированных землях. В Шуше открывается «арцахско»-итальянское училище. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции в Ереване бывший «премьер-министр», а ныне глава партии «Свободная родина» и кандидат в «президенты Арцаха» Араик Арутюнян. По его словам, итальянское училище дополнит уже действующую французскую школу: французы помогают в подготовке строителей, а итальянцы будут обучать дизайну, обработке дерева, мозаике, отельному делу. Есть также предложение о крупной инвестиции из Германии в сфере садоводства и сельского хозяйства.

Таким образом, совершенно неожиданно, через СМИ Армении мы вдруг узнаем такие новости, о которых по идее давно должен был быть в курсе наш «славный» МИД – в «НКР», оказывается, уже работает французское ПТУ. Где, спрашивается, реакция наших соответствующих органов, и почему мы так поздно и случайно узнаем об этом?

Да, Азербайджан ведет «черный список» для всех тех, кто без спросу нарушает наши границы, оказываясь в Нагорном Карабахе не уведомив официальный Баку. На будущее в отношении этих людей введен отказ на въезд в республику. Работа, безусловно, правильная, только вот и она напрямую зависит почему-то от оперативности сообщений армянских СМИ. То есть, не наши спецслужбы узнают о незаконных посещениях Нагорного Карабаха теми или иными иностранцами, а наши журналисты, вычитав информацию об этом в армянских СМИ, сообщают ее пресс-службе МИД АР.

Но это полбеды. Как правило, среди незаконно посетивших немало и случайных людей, не особо-то и наслышанных о вопросе Карабаха. Проводят они один день в Ханкенди, а потом с изумлением узнают о попадании в список. Несмотря на изъяны, программа эта определенную пользу приносит – хотя бы, таким образом ставя публичные иностранные лица в известность относительно статуса Нагорного Карабаха. Затем они, как правило, просят снисхождения у официального Баку и получают его. Но это «однодневки», а как быть с французскими преподавателями ПТУ на оккупированной территории? Получается, там на постоянной основе работают квалифицированные преподаватели из страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ. И какой же статус они имеют? На основании каких трудовых соглашений преподают? Быть может, покрывать их деятельность помогает Ереван, оформляя этих иностранцев работниками учебных заведений на территории Армении?

Этого нельзя исключать, если учесть, что на той же пресс-конференции Араик Арутюнян заверил всех, мол, нынешние власти Армении оказывают всяческое содействие в развитии экономики «Арцаха». «Речь о крупных инвестиционных программах, от вооружения до решения социальных вопросов народа и армии», — пояснил Арутюнян.

А завтра, как следует из его заявлений, к французам могут добавиться еще итальянцы и немцы. Понятно, что это никак не служит делу посильной блокады незаконно действующего режима и даже стимулирует какую-то часть населения «НКР» думать, что не все у них так уж плохо.

Кроме того, между делом, выяснилось, что сепаратисты готовятся к отбору воды у азербайджанских землепашцев. Бывший «премьер-министр Арцаха» рассказал, что армяне Нагорного Карабаха не могут использовать воду Сарсангского водохранилища для орошения из-за того, что распределительная сеть находится под контролем «противника». В итоге вода уходит в Азербайджан. Сейчас предпринимаются попытки изменить ситуацию, что позволит орошать 10-15 т га. Это важнейший экономический проект для «Арцаха», отметил Араик Арутюнян.

Тоже вроде как случайно узнали, да? А если б эти планы не были озвучены, получается, Баку так и не знал бы о них, и в один прекрасный день вдруг столкнулся бы с тем, что карабахским крестьянам нечем поливать свои поля. Очень мило, не правда ли?

Спрашивается, до каких пор будет продолжаться ситуация, когда о важных вещах, представляющих собой часть продолжающейся борьбы за Карабах, раньше узнают не азербайджанские разведчики и дипломаты (которым это положено), а обычные граждане – журналисты?