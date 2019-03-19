Когда наступает импорт…

Цены на наших прилавках растут ощутимыми темпами, а качество еды год за годом становится хуже. Свежая и качественная мясная, и молочная продукция уже не по карману многим семьям. Приходится довольствоваться более дешевым ассортиментом. В столице появились дешевые торговые сети – для бедных. Ассортимент продаваемых здесь товаров отличается не в лучшую сторону. Специалисты уверены: все это результат кризиса местного производства и роста импорта.

Согласно последним данным Государственного таможенного комитета, в январе-феврале текущего года серьезно увеличились показатели импорта наиболее потребляемых продуктов питания, если сравнивать с отчетным периодом прошлого года.

За истекшие два месяца в страну импортировано мяса на общую сумму 12, 6 млн. долларов. Примечательно, что за отчетный период прошлого года этот показатель составлял 8,7 млн. долларов. Молока за два месяца ввезли на сумму 1,7 млн долларов, тогда как в прошлом году данный показатель был на уровне 1,6 млн долларов.

Импорт овощей-фруктов увеличился с 29,5 млн. долларов до 36,3 млн. долларов. В текущем году серьезно возросли поставки зерна, увеличились с 37,8 млн. долларов в январе-феврале прошлого года до 55,4 млн. долларов. Несмотря на заявленную поддержку местного производства, а также финансовое содействие местным производителям сахарной свеклы, импорт сахарного песка в страну стремительно растет. Эта тенденция продолжилась в текущем году. Ввоз сахара в денежном выражении увеличился с 7,1 млн. долларов до 20,8 млн. долларов.

В целом же за два истекших месяца в страну было импортировано продуктов питания на 245,7 млн. долларов. Для сравнения, в отчетный период прошлого года эта сумма была меньше — 206, 7 млн. долларов.

По мнению независимых специалистов, рост импорта является показателем снижения объемов местного производства и растущей зависимости местного рынка от поставок заморской еды. Такая ситуация провоцирует подорожание наиболее потребляемых продуктов потребительской корзины. Неслучайно в недавней беседе с # глава Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов прогнозировал продовольственную инфляцию в текущем году на уровне 8%.

Эксперт отмечал неэффективность сельскохозяйственных ярмарок в плане снижения цен на продовольствие. Несмотря на создаваемые здесь условия для фермеров, цены на выставляемую сельхозпродукцию несильно отличаются от средних по рынку. В целом же снижение стоимости продуктов достигается за счет более низкого качества. Проще говоря, низкая цена является следствием невысоких питательных свойств продуктов, реализуемых на этих рынках.

На цены влияет падение местного производства, а также сезонный фактор. К весне столичные рынки не отличаются изобилием фруктов и овощей. Помимо ощутимого снижения местного производства, сезонные факторы также влияют на стоимость мяса и молока. Как видно из статистики ГТК, доля импорта на полках наших прилавков продолжает расти. Продукты нормального качества продаются по высоким ценам и не всем по карману.

Специалисты отмечают прямую корреляцию между ростом объемов импорта и повышением цен. И если в марте прошлого года накрыть праздничный стол для семьи из четырех человек стоило в среднем 170-180 манатов, этой весной сумма возросла до 200 манатов, подсчитал Гусейнов. Экономист Губад Ибадоглу констатирует существенный отрыв в ценах на праздничный ассортимент по сравнению с 2012 годом. Продуктовая корзина подорожала в 1,64 раза — со 73 манатов 80 гяпиков шесть лет назад до 121 манатов 12 гяпиков в текущем году.