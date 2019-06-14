Когда начнут возвращать НДС покупателям?

«Действующее законодательство не предусматривает ответственности за отказ принимать оплату через POS-терминалы на объектах торговли и общественного питания».

Как сообщает Report, об этом министр налогов Микаил Джаббаров заявил в ходе обсуждений во втором чтении законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2018 год».

«Это создает условия для некоторых налогоплательщиков, чтобы избегать использования POS-терминалов, приводя различные оправдания. Министерство налогов выдвигало законодательную инициативу по этому вопросу. Однако она не была поддержана. Если тема снова возникнет на повестке дня, мы готовы представить данный законопроект в Милли Меджлис», — сказал он.

Касаясь внедрения касс нового поколения, М.Джаббаров затронул два важных момента: «В Налоговый кодекс добавлено новое положение касательно возврата физическим лицам 15% от суммы НДС при безналичных расчетах и 10% при наличных расчетах с 1 января. Сейчас ведется юридическая и организационная работа для начала этого процесса, который необходимо ускорить. Мы тесно сотрудничаем с министерством финансов в этом вопросе, и надеемся на завершение процесса в ближайшем будущем. Второй момент в том, что поправки к Налоговому кодексу предусматривают льготы по уплате НДС для юридических и физических лиц, действующих в сфере торговли и общественного питания, и пользующихся POS-терминалами», — сказал Джаббаров.