«Когда меня не станет»: дети устроили трогательное шоу в Бакинском книжном центре

В Бакинском книжном центре (БКЦ) состоялась презентация книги «Когда меня не станет».

Ее авторы – участники проекта «Дети творцы» творческого объединения YARADAN. Книга получилась эмоциональной и необычной: дети в ней делятся своими мыслями на тему «когда меня не станет». Издание дополняют фотографии и рисунки, которые также были созданы участниками проекта.

Презентация книги сопровождалась интерактивным мини-спектаклем, в ходе которого дети общались с аудиторией, делились своими чувствами и эмоциями через танцы, раздавали записки, устроили флешмоб «обними меня».

Атмосфера вечера была невероятно трогательной и эмоциональной.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, руководитель проекта «Дети творцы» Нигяр Рзаева, художник-керамист Вюсаля Агаразиева рассказали о проекте и выразили благодарность книжному центру за поддержку детского творчества.

Благотворительный проект творческого объединения YARADAN «Дети творцы» рассчитан на детей 12 — 16 лет, в том числе юных талантов с ограниченными физическими возможностями, а также детей из малообеспеченных семей, интернатов и детских домов.

В интервью «Зеркало» Нигяр Рзаева заявила, что основная деятельность проекта в том, чтобы помочь детям развить свои таланты, реализовать их творческий потенциал, содействовать их адаптации в обществе.

«Наши проекты помогают детям поверить в себя и в любовь, развить и применить свою творческую силу и способности, понять важность единства, учиться быть счастливыми», — говорит она.

Своими впечатлениями о состоявшемся вечере поделилась и директор БКЦ Гюнель Рзаева, опубликовав на странице в социальной сети «Фейсбук» следующее:

«Не хочу писать длинно, проводить параллели, какие-то сравнения, удивляться совпадениям… Хотя случайностей все-таки не бывает.

На презентации этой книги дети подготовили для нас, взрослых представление. Танцевали, говорили, написали записки заранее, раздали сидящим в зале, и потом те читали то, о чем думают и мечтают дети.

Было забавно, трогательно и очень душевно. До слез. В самом конце вечера дети протянув руки сидящим в зале, повели их к сцене и начали обниматься, так обнимаются, например, вечность не видевшиеся родственники из передачи «Ищу тебя». Обнимались с незнакомыми и почти чужими людьми.

Но, казалось, что именно в этот момент они становились самыми близкими и родными и каждый мог почувствовать не только сердцебиение другого, но и услышать самые теплые, самые нужные и важные слова, которые мы так редко теперь говорим друг-другу: «Я тебя люблю…»

И в тот момент, я в который раз за свою достаточно долгую жизнь поняла: все — таки главное, что нужно человеку в этом мире — это любовь ближнего. Просто, все до банальности ясно: нужно во время дать это понять своим близким. Особенно детям. Особенно теперь. Успеть дать им это почувствовать и осознать в полной мере. Пока они вам верят, пока они дети, пока они не стали чужими…».