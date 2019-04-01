Когда «лайки» решают все: DədəBaba штурмует «закавказское Грэмми»

Тбилиси готовится к церемонии вручения ежегодной Кавказской музыкальной премии «Феникс» (Caucasian Music Awards Phoenix). Лауреаты будут объявлены 11 апреля.

А пока – на сайте премии во всю идет голосование, результаты которого и определят состав участников финального концерта.

«Феникс» — это масштабная интернет-платформа, где свои видеоклипы выкладывают музыканты стран Закавказья – Азербайджана, Грузии и Армении. Основателем премии является известный грузинский рок-музыкант Ладо Бурдули, а главная цель проекта — ознакомление аудитории с творчеством кавказских музыкантов и их популяризация.

Большие шансы попасть в список лауреатов премии этого года есть у популярной азербайджанской группы DədəBaba, которая борется за победу в номинации «Видео года» с клипом на песню «Molotov kotleti».

Всего же в рамках премии учреждено шесть номинаций, и, помимо «Видео года», это «Песня года», «Лучшая группа/артист», «Лучший дебют», «Герой «Феникса» и «Приз за вклад в развитие музыки».

На протяжении долгого времени группа из Азербайджана была лидером по количеству голосов, но буквально за пару дней наших ребят обогнал исполнитель из Грузии.

За победителей голосуют музыкальные критики и пользователи интернет пространства. Награда – фирменная статуэтка в форме мифологической птицы Феникс.

В интервью # солист DədəBaba Орхан Мусаев заявил, что сейчас группе как никогда требуется поддержка поклонников и всех тех, кому не безразличны успехи азербайджанской музыки:

«Нам просто необходимо попасть на фестиваль, а это возможно лишь с помощью «лайков»! Нам очень нужна поддержка, потому что только так мы сможем победить и представлять нашу страну на этом фестивале. Это очень важно, поскольку там будут представители всего закавказского региона, в том числе из Армении».

Орхан Мусаев называет данный фестиваль «Закавказским Гремми».

«Мы просим всех пройти по ссылке и проголосовать за нас. Это займет от силы 10 секунд. Для нас всегда было очень важно достойно представить свою страну, мы готовы к этому, но в данный момент все зависит от «лайков». Поэтому от лица всей группы обращаюсь ко всем соотечественникам, и напоминаю, что только вместе мы сила», — говорит музыкант.

Проголосовать за группу можно тут:

https://phoenix.caucasusmusicaward.com/comp/6523?fbclid=IwAR0nrYbg2APqQ3UxdyA24p4VhfMPfFsXS85ZNA8TG0V5jnrxdd5whVmBU1o

Азербайджан уже вписал свое имя в историю Caucasian Music Awards Phoenix. В 2016 году наш музыкальный коллектив Dihaj стал победителем фестиваля «Феникс» в номинации «Дебют года» с песней «Gecələr Keçir».

Вспоминая об этом успехе, солистка Dihaj Диана Гаджиева заявила в интервью #:

«Играть свою музыку на международных фестивалях – всегда волнительно, приятно и почетно, а учитывая, что ты представляешь страну – еще и ответственно. Мы победили в 2016 году, испытав прекрасные ощущения, ведь всегда приятно привезти домой, я имею ввиду не только в свою квартиру, но и в страну, какой-нибудь трофей».

Певица высказалась и по поводу группы DədəBaba:

«Ребята — профессионалы, их музыка злободневная, добрая и жизнеутверждающая, и мне кажется, что ее должны услышать как можно большее количество людей. Я желаю группе удачи и победы».