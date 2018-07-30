Когда «Кукеси» прилетит в Баку на матч с «Карабахом»?

Игроки и тренерский штаб албанского «Кукеси» предстоящей ночью прибудут в Баку к ответному матчу 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против агдамского «Карабаха» (первая игра – 0:0). Этим вечером подопечные Армандо Кунгу покинут Тирану и прибудут в Азербайджан регулярным рейсом через Стамбул. После игры «Кукеси» останется в Баку, а уже утром в четверг вернется домой.

Напомним, что матч «Карабах»-«Кукеси» состоится 1 августа на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:00.

46 просмотров