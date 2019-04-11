Когда Кремль помирится с Пашиняном?..

«Фигаро тут, Фигаро там» — признаться, когда следишь за хаотическими блужданиями армянского премьера на ум приходят только эти слова.

То слышим, что премьер Пашинян посетил российскую военную базу в Армении, то читаем сообщения, что он уже находится в Карабахе! Что у этого человека на уме? Что он собирается делать?

Нам вовсе не думается, что армянский премьер-министр такой уж загадочный человек и вычислить все его «ходы-выходы» не представляется такой уж легкой задачей.

Нет, перед нами типичный, стандартный «уличный политик», и он кроме того, как покрасоваться перед публикой, обещать «золотые горы» и организовать «охоту на ведьм», ничего другого не умеет…

Поэтому думается, что несмотря на бредовые заявления своего министра обороны, очевидно, что Пашинян сам ни о какой войне не размышляет.

Есть такая очень известная восточная притча. У собаки спрашивают: почему ты так много лаешь? Отвечает, что хочу напугать волков. Спрашивают: «А почему твой хвост трясется?». Собака отвечает: «Ведь, сама тоже боюсь» …

Заметим, что в современном, демократическом мире уже сравнивать какого-то человека с каким-то животным оскорблением не считается — люди, занимающиеся зашитой прав животных, могут подтвердить это.

Поэтому проводя условную аналогию с трусливой собакой, тоже самое можно говорить и о товарище Пашиняне; чувствуется, что этот человек в карабахском вопросе об уступках вовсе не думает.

Но прекрасно понимает, что в таком случае процесс может повернутся в военно-силовую плоскость – Азербайджан может начать военные операции, чтобы освободить хотя бы часть своих территорий.

Единственным щитом или же «иммунитетом» Армении против такого поворота событий в карабахском театре является только поддержка Кремля, но у товарища Пашиняна имеются весьма серьезные проблемы и с Кремлем – не доверительное отношение к нему со стороны Москвы до сих пор сохраняется, потому что несмотря на просьбы Кремля армянский премьер не освободил ни генерала Ю.Хачатурова, тем более, что экс-президента Р.Кочаряна.

Вдобавок, Пашинян краешком глаза постоянно смотрит на Запад, ведь страну еще кормить и обустроить надо.

После долгого попрошайничества ЕС наконец-то, обещал ему кое-какие кредиты, и это фактически является единственной надеждой армянского премьера. Понятно, что его евро-страсти не одобряются Кремлем. Поэтому положение Пашиняна очень шаткое – не велико поле для маневров.

В такой весьма неустойчивой ситуации Кремль в любое время может отвернуться от своего форпоста, хотя бы для того, чтобы слегка наказать своего непослушного спутника. А Азербайджану достаточно и это – «молчаливое согласие» Москвы откроет дорогу военным операциям Баку. Если Баку вернет хотя бы те оккупированные районы, которые не являются административными единицами Нагорного Карабаха, Еревану уже нечем будет торговаться – ведь, и по сей день Армения возращение этих районов обуславливает предоставлением независимости марионеточной НКР.

Венская встреча была первой попыткой Баку договориться с новой властью Армении. Но сразу после встречи последовала вспышка военной риторики с обоих сторон.

Казалось бы, уже все – больше никаких встреч не будет. Но очередную встречу министров иностранных дел пока никто не отменил и самое главное, российский министр господин С.Лавров также изъявил желание присоединиться к министрам конфликтующих сторон. Но признаться, когда мы услышали об этом невольно из уст вырвались следующие слова: «С Лавровым хорошо, а без Лаврова еще лучше».

Дело в том, что господин Лавров на наш взгляд, лоббирует интересы Армении в Кремле. Вдобавок, перед Кремлем не стоит такая задача, как бы быстрее решить карабахскою проблему. Москва только стремится восстановить былое влияние на Армению.

Как бы не вертелся, крутился Пашинян, он все-таки не «свой человек» в Кремле. Кроме того, в близком окружении Кремля нет демократических режимов, поэтому нет и соответствующего опыта управления такими режимами.

Если уж быть более правдивым, тогда приходится со всей откровенностью сказать, что стараться управлять демократическими режимами — вообще, пустая затея. Конечно, мы не утверждаем, что в Армении установился совсем уж демократический режим западного образца – нет, конечно, не так.

Но все-таки, это уже не Таджикистан, тут какие-то элементы уличной демократии все же имеются. Поэтому ни Пашинян, ни Кремль никогда не станут искренними в отношении друг друга. А нам остается только найти подходящий момент, чтобы воспользоваться ситуацией…