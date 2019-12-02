Когда Дэн Сяопин начал реформы…

Любая идея, даже самая совершенная, развитая до крайности, превращается в абсурд – так учили нас даже представители марксистско-ленинской философии, которые почему-то не учитывали это предупреждение великих людей в своих социально – политических и экономических учениях, забывая, что ярким примером этого является в первую очередь, учение о самом справедливом общественно –политическом строе – коммунизме…

Культурологи, социологи и политологи свободного, демократического мира еще нас учили и продолжают учить тому, что при не демократических режимах любое предложение, любая инициатива «верхов», даже самое обычное слово, сказанное ими, сразу же превращается в политический афоризм, а иногда даже в политическую кампанию…

Признаться, думая о самых последних структурных и персональных преобразованиях в нашей республике, я сразу же вспомнил именно эти предупреждения великих людей. Заметим, что, во-первых, называть все подряд реформой, любую перестановку или назначение кадров представлять, как кардинальное преобразование, дело не только знакомое, но и, как говорится, хорошо изученное, т.к. эффект от этих «реформ», как правило, не соответствуют соответствующим ожиданиям.

Конечно, омоложение кадрового потенциала республики дело архиважное; молодежь, в любом случае, это свежая энергия, новые и креативные инициативы, открытость к новым социально – экономическим ноу-хау. Но все-таки превращать эту тенденцию в политическую кампанию не стоит, что отметил даже сам президент Азербайджана.

Видите ли, дело не только в возрасте или в арифметике возраста. Архитектор и идеолог китайских реформ великий Дэн Сяопин, когда начинал свои экономические реформы ему уже было за семьдесят.

Но этот человек смог мобилизовать правящую партию вокруг идеи экономических реформ, «сломал» и преодолел сопротивление партийных и номенклатурных консерваторов. Самое главное, он изменил мышление и подход к жизни своих соотечественников, заставляя их размышлять не по партийно-идеологическим канонам, а прагматично и креативно.

Еще раз заметим, что все это сделал довольно пожилой человек, который за свою долгую жизнь, в том числе, за бурную политическую жизнь довольно много видел, достаточно пережил и настрадался…

Конечно, мы не намерены сравнивать наших пожилых чиновников и депутатов с Дэн Сяопином. Во-первых, потому что Дэн был великим человеком. Во-вторых, у этих людей было достаточно возможностей, чтобы проявить себя, как креативные политические и государственные люди. Но увы…

Просто-напросто мы склонны к тому, что от персональных-кадровых преобразований не стоит ожидать слишком заметных общественных рывков.

Хотя бы взять самую последнюю политическую инициативу правящей партии: речь идет об омоложении депутатского корпуса.

Конечно, это также весьма, даже очень важная задача. Но сперва заметим, что во всем мире не раз были попытки определить кое-какие цензы в отношении парламентариев и парламентаризма: были предложения об ограничении депутатского срока, предлагалось применять возрастные цензы. Но эти инициативы не получили должное развитие и поддержку.

Что касается нашего азербайджанского парламента и парламентаризма, тут проблем, конечно, предостаточно. Но они не являются следствием возрастных показателей наших депутатов, проблемы надо искать в другой плоскости, в первую очередь, в конституционном статусе нашего законодательного органа.

Ограниченные конституционные полномочия, политическая монополия одной партии и отсутствие истинной, настоящей парламентской атмосферы – наверное, проблемы следует искать в этом разрезе. Поэтому не надо думать, что наш парламент, заметно помолодев, станет более демократичным и влиятельным – нет, этого не будет. Опять же заметим, что определенный динамизм, конечно, прибавится, но в целом, этот парламент вновь будет однопартийным, послушным и инерционным.

По этой причине, еще слишком рано называть происходящие в стране процессы системными реформами, т.к. последние немыслимы без глубоких конституционных и политических реформ.

Мы не отрицаем, что правящая партия и ее лидеры воистину стремятся вдохнуть дополнительный импульс в общественно – политическую жизнь республики – нет, они этого хотят, даже очень хотят, но они стараются делать это, не изменяя фундаментальные основы существующего политического режима.

Но что же, в мире и такой пример есть –вспомните, китайскую модель, о которой мы уже упомянули. Но тут есть существенная разница: в случае китайцев и Китая, надо заметить, что мы имеем дело с глубокими культурными и политическими традициями. Сумеем ли мы также найти те же самые традиции в собственной культуре и истории?

Торопиться не будем; это покажет Его Величество Время, причем в самые короткие сроки, даже возможно, в течении ближайших нескольких лет…