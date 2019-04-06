Кочарян в третий раз пожаловался в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека зарегистрировал третью жалобу защиты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщила в субботу пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.

«ЕСПЧ зарегистрировал уже третью жалобу защиты Кочаряна, поданную в связи решением о продлении его ареста, принятом с нарушением положений Европейской конвенции по правам человека о праве на свободу и личную неприкосновенность», — написала Аракелян на своей странице в Facebook.

Она добавила, что первые две жалобы касались нарушений презумпции невиновности и права на защиту, а также ареста Кочаряна.

Ранее адвокат бывшего главы государства сообщил журналистам, что его защита в целом представила в Европейский суд по правам человека пять исков.