Кочарян остался под стражей

Суд общей юрисдикции Еревана в четверг, 7 ноября, оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об его освобождении из СИЗО под залог. Об этом сообщает новостное агентство News.am.

При этом адвокаты предложили суду саммому установить размер возможного залога. В то же время юристы просили положить конец слухам о невиданном состоянии семьи Кочарян, и учесть ее реальное материальное положение.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья отклонила ходатайство, заявив, что залог не может минимизировать риск воспрепятствования делу со стороны экс-президента. Ранее Роберт Кочарян неоднократно заявлял, что больше всех заинтересован в справедливом суде и указал на отсутствие объекта потенциального воздействия.