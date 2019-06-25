Кочарян обвинил Пашиняна

Нынешний премьер министр Армении Никол Пашинян несет прямую ответственность за массовые беспорядки в Ереване в марте 2008 года, считает бывший президент страны Роберт Кочарян.

«Нынешний премьер-министр Армении несет прямую ответственность за массовые беспорядки 1 марта 2008 года и хотел бы пересмотреть историю, найти виновных. В его представлениях виновный – я», — сказал Кочарян в интервью армянскому телеканалу 5TV.

Он предположил, что его уголовное преследование может быть также связано с его позицией по Карабаху. «Мое прошлое может беспокоить те силы, которые стремятся не к проармянскому урегулированию карабахского конфликта», — сказал экс-президент.

Говоря об ожидаемом во вторник решении Апелляционного суда по его делу, Кочарян сказал, что не хочет прогнозировать. Он добавил, что особых ожиданий у него нет. (РИА Новости)

| 2019-06-25T01:36:18+00:00 25 июня 2019, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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