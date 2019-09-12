Кочарян назвал себя жертвой самого позорного в истории Армении уголовного дела

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал возбужденное в его отношении уголовное дело о свержении конституционного строя самым позорным в истории страны, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, это самое позорное уголовное дело в истории Армении. Оно войдет в учебники, и у него будут отрицательные и положительные герои. Я не сомневаюсь, кто будут отрицательными героями», — сказал Кочарян на заседании суда.

Он назвал уголовное дело персонализированным политическим преследованием, заявив о нарушениях закона, допущенных стороной обвинения. Обращаясь к судье Анне Данибекян, экс-президент заявил, что у нее есть возможность вписать новую страницу в этой истории. «От вас зависит, какой будет эта страница», — сказал бывший глава государства.

В данный момент суд рассматривает вопрос меры пресечения Кочаряна. Его защита требует незамедлительного освобождения бывшего президента, с учетом решения Конституционного суда, признавшего антиконституционным одно из положений уголовно-процессуального кодекса.

| 2019-09-12T16:00:25+00:00 12 сентября 2019, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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