Кобзон впал в кому

Советский и российский певец, народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому, сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, в ночь на 28 июля состояние исполнителя резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Уточняется, что проблемы со здоровьем начались у певца в 2001 году. 27 июля СМИ сообщили, что Кобзон борется с онкологическим заболеванием и уже несколько дней находится в одной из московских больниц. Пресс‐секретарь Кобзона Варвара Виноградова рассказала, что певец находится на плановом лечении.

26 просмотров
| 2018-07-28T14:43:38+00:00 28 июля 2018, 15:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss