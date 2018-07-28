Кобзон впал в кому

Советский и российский певец, народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому, сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, в ночь на 28 июля состояние исполнителя резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Уточняется, что проблемы со здоровьем начались у певца в 2001 году. 27 июля СМИ сообщили, что Кобзон борется с онкологическим заболеванием и уже несколько дней находится в одной из московских больниц. Пресс‐секретарь Кобзона Варвара Виноградова рассказала, что певец находится на плановом лечении.

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