Коалиция США обеспокоена сообщениями о жертвах в ходе протестов в Ираке

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ выразила обеспокоенность в связи с жертвами во время протестов в Ираке, говорится в распространенном заявлении коалиции.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

«Коалиция следит за сообщениями о протестах. Мы призываем все стороны снизить напряженность и отвергнуть насилие. Погибшие и раненые среди гражданского населения и иракских сил безопасности вызывают глубокую обеспокоенность», — отмечается в заявлении представителя коалиции.