Коалиция США обеспокоена сообщениями о жертвах в ходе протестов в Ираке

 Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ выразила обеспокоенность в связи с жертвами во время протестов в Ираке, говорится в распространенном заявлении коалиции.
Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
«Коалиция следит за сообщениями о протестах. Мы призываем все стороны снизить напряженность и отвергнуть насилие. Погибшие и раненые среди гражданского населения и иракских сил безопасности вызывают глубокую обеспокоенность», — отмечается в заявлении представителя коалиции.
На фоне происходящих в стране протестов премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа с 5.00 четверга. Кроме того, в четверг утром в «зеленой зоне», где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, прогремели взрывы в результате падения двух ракет, о пострадавших не сообщалось.(РИА Новости)
| 2019-10-03T09:22:00+00:00 3 октября 2019, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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