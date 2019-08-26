Кнутом и пряником

Сперва для необходимой, «вводной справки» напомним, что «группа семи», т.е. «большая семерка» — объединение экономически развитых стран, в состав которой входят такие крупные государства, как США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

В формате «семерки» группа просуществовала и исполняла свои функции почти двадцать лет подряд — с 1976 по 1997 г.

После включения в эту группу России, она стала называться уже по-новому, т.е. «большой восьмеркой», но в марте 2014 года в результате известных украинских событий, точнее после аннексии Крыма и вооруженного кризиса в Восточной Украине, страны-члены, как правило, предпочитающие умалчивать о роли Москвы в конфликтах на территории бывших советских республик, все же решили исключить Россию из состава организации и вернуться к старому формату.

Так в течении пяти лет и по настоящее время организация существовала в своем прежнем формате, т.е. как союз семи ведущих стран мира. Но перед очередным саммитом организации, который стартовал во Франции 24 августа и будет продолжаться по 26 августа, различные местные и зарубежные СМИ распространили сообщения, что ведущие государства объединения, особенно, США и Франция рассматривают вопрос о возвращении России в состав организации. Сообщалось, что якобы президент Франции Эмманюель Макрон поддержал идею главы Белого дома Дональда Трампа о присоединении России к «большой семерке».

А президент Трамп в свою очередь намерен обсудить идею возвращения к старому формату с участием России, на саммите, который, как уже заметили, начал свою работу во Франции…

Причину исключения России из состава организации мы уже отметили: она была связана с украинскими событиями, т.е. Россию наказали за ее политику в отношении Украины.

Однако, при всем желании, мы не в состоянии ответить на один очень важный вопрос: «За что Москва была наказана — мы знаем. Но вот, за что она награждается – этого мы не понимаем! Неужели Россия вернула Крым Украине? Неужели Восточная Украина вновь вернулась под суверенитет Киева?»…

Весь трагикомизм процесса в том, что ничего подобного не произошло; не только не вернули Крым, наоборот, во всем бывшем советском пространстве Кремль продолжает «проверять на прочность» бывшие советские республики – то, на границах этих государств происходят какие-то очень подозрительные столкновения, то внутри этих стран наблюдаются какие-то странные и непонятные политические волнения, а о таких конфликтных очагах, как Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия или же Приднестровье, вообще, говорить не стоит – в них не только не наступила хотя бы относительная разрядка, наоборот, со временем все становится гораздо сложнее и запутаннее.

Поэтому не случайно, что уже в последующие дни поступили некоторые уточнения к предварительным сообщениям. Одним из первых отреагировал президент Украины В.Зеленский, заявив, что Россия может вновь стать членом «восьмерки» только после возвращения Крыма, прекращения конфликта в Восточной Украине и, конечно, освобождения украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах.

Позднее уточнил свою позицию и президент Макрон. Он также заметил, что возвращение России в ряды «восьмерки» без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой. Против скорого возвращения России выступают также премьер Великобритании и канцлер Германии.

Такова была предварительная картина процесса: больше вопросов, чем ответов. Неслучайно, что на второй день саммита стало известно, что члены семерки отклонили предложение Трампа.

Конечно, легче всего связывать очередную затею Трампа с его непонятной и загадочной симпатией к российскому президенту.

Но думается, что все гораздо сложнее. Во-первых, у Трампа есть грандиозный план по арабо-израильскому конфликту,- тут ему не помешала бы поддержка Москвы. Во-вторых, Вашингтон стремится склонить Москву к сотрудничеству по иранской проблеме. В-третьих, США очень опасаются союза России с Китаем. Поэтому стараются как бы не спровоцировать сближение этих двух держав, для этого смягчая свою политику то в отношении России, то Китая – не случайно, что некоторые аналитики уже утверждают, что США хотят превратить «большую семерку» в антикитайский блок.

В принципе, более логичнее было бы пригласить не Россию, а Китай в ряды «большой семерки», т.к. его экономика является одной из самых могучих экономик мира. Но увы, госпожа геополитика диктует совсем иные планы…

Конечно, неучтенными остаются интересы малых государств, таких, как бывшие советские республики.

Поэтому пока ни один политический аналитик не может точно сказать: что в голове у лидеров ведущих держав, в том числе, «большой семерки» относительно таких проблем, как Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье? Наверное, эту загадку конца прошлого века мы еще долго будем разгадывать…