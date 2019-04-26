КНР подарит России двух больших панд в знак доверия

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным подтвердил, что КНР направит в Россию двух больших панд, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Китая.

Данный документ китайское внешнеполитическое ведомство обнародовало по итогам встречи глав России и КНР на полях форума «Один пояс, один путь».

«Китайская сторона предоставит России пару больших панд», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что в 2019 году исполняется 70 лет с момента установления дипотношений между Москвой и Пекином. По его словам, отношения России и Китая в эти годы «продвигались вперед, не смотря ни на что», они отличаются «высшей степенью взаимного доверия и наивысшим уровнем сотрудничества».