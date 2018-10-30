Кнопка like в Twitter может приказать долго жить

Кнопка «мне нравится» может скоро исчезнуть из Twitter, сообщает газета Daily Telegraph.
По данным издания, на прошлой неделе такими планами во время мероприятия компании поделился основатель социальной сети Джек Дорси. В частности, он отметил, что не является сторонником кнопки в форме сердца и социальная сеть может от нее «скоро» избавиться.
Кнопка появилась в Twitter в 2015 году, заменив «избранное» — функцию, позволявшую людям сохранять сообщения, чтобы прочитать их позже.
Газета отмечает, что согласно предположениям психологов, кнопка «мне нравится» может быть источником зависимости от социальных сетей среди жаждущих одобрения пользователей.35 просмотров