Кнессету дали три недели на формирование правительства

Президент Израиля Реувен Ривлин дал депутатам парламента 21 день на попытку сформировать коалиционное правительство после неудачи лидера оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На специальной церемонии в своей резиденции в Иерусалиме президент официально сообщил спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну о том, что ни Нетаньяху, ни Ганцу не удалось сформировать кабинет министров, поэтому теперь эта задача возложена на депутатов Кнессета.

«Это значит, что по закону, начиная с сегодняшнего дня, и на протяжении 21 дня решение, на кого возложить труд формирования следующего правительства, возлагается на депутатов Кнессета… Это время серьезного испытания для государства Израиль. В эти 21 день вы не будете представлять свои блоки и партии, вы ответите перед своей совестью, вам придется ответить только на один вопрос: в чем заключается мой долг перед государством Израиль», — сказал президент Ривлин на специальной церемонии в своей резиденции в Иерусалиме, где присутствовал спикер Кнессета. (РИА Новости)