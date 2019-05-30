Япония собирает информацию в связи с обвинениями РФ в нарушении запрета ядерных испытаний

Правительство Японии ведет сбор информации в связи с утверждениями шефа военной разведки США о том, что Россия якобы не в полной мере соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы знаем о таких сообщениях, — сказал он в ответ на вопросы журналистов. — Правительство Японии ведет сбор соответствующей информации в сотрудничестве с заинтересованными странами, включая США».

Руководитель военной разведки США генерал Роберт Эшли в ходе выступления в среду на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне утверждал, что Россия якобы не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности. Однако Эшли ушел от прямого ответа на несколько раз адресованную ему просьбу уточнить, полагают ли США, что Россия действительно проводит такие испытания.

Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти три десятка лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. В среду посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС категорически отверг утверждения шефа военной разведки США.