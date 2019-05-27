Кнессет Израиля может самороспуститься

Израильский парламент (кнессет) в первом чтении одобрил законопроект о самороспуске, чтобы провести новые выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of Israel.

Ранее сообщалось, что Израиль, полтора месяца назад избравший парламент, оказался перед перспективой скорых новых выборов из-за пробуксовки коалиционных переговоров, которые ведет премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Предложенную партией «Ликуд» инициативу распустить кнессет ввиду невозможности сформировать правительство поддержали 65 депутатов, против были 43, воздержались шесть человек.

Шестинедельный срок, который отпущен на формирование правящей коалиции, истекает в ночь на четверг. Для достижения парламентского большинства Нетаньяху необходима поддержка партии «Наш дом Израиль» во главе Авигдором Либерманом. По данным издания, в понедельник Нетаньяху провел переговоры с экс-министром обороны, которые вновь завершились безрезультатно.