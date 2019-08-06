КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом

В понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США «игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений», данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.