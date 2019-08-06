КНДР заявила, что все меньше хочет исполнять договоренности с США и Сеулом

Пхеньян все меньше хочет исполнять договоренности с США и Южной Кореей, заявил официальный представитель МИД КНДР.
В понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США «игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений», данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.
«Вышеперечисленные факты доказывают, что власти США и Южной Кореи не имеют политической воли для реализации совместных заявлений, в соответствии с которыми они обязались улучшить отношения между КНДР и США и межкорейские отношения», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНДР, распространенном постпредством республики при ООН.(РИА Новости)