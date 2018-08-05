КНДР упрекнула Японию в «ядерных амбициях» накануне годовщины атомной бомбардировки Хиросимы

Япония, являясь жертвой томной бомбардировки в годы Второй мировой войны, продолжает накапливать плутоний и стремится реализовать свои амбиции в области ядерных вооружений. Такая оценка содержится в докладе комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Япония преподносит себя как единственную в мире жертву атомных бомбардировок, выступая при этом против обладания ядерным оружием и его использования. Тем не менее годами Япония стремится к тому, чтобы реализовать свои амбиции по ядерному вооружению, начав исследования в этом направлении еще в 1930-е годы», — говорится в документе, распространенном ЦТАК накануне годовщины атомной бомбардировки Хиросимы.

Основная часть доклада посвящена критике соглашения между Японией и США об использовании атомной энергии в мирных целях, которое было подписано в 1956 году и неоднократно продлевалось.

Договоренность позволяет Японии самостоятельно перерабатывать ядерное топливо, обогащать уран и производить плутоний на своей территории, а также в Великобритании и Франции. В комитете подчеркнули, что в настоящее время Токио располагает запасами в 47 тонн плутония, что достаточно для производства 7800 ядерных бомб.

«Если США действительно хотят провести денуклеаризацию Корейского полуострова, им придется поставить под вопрос ядерный арсенал Японии и справедливо оценить сложившуюся ситуацию», — резюмируют докладчики.

22 просмотров