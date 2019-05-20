КНДР раскритиковала Южную Корею за тайные переговоры с США

КНДР подвергла критике Южную Корею за состоявшиеся недавно в Сеуле переговоры с США, которые в Пхеньяне расценили как продолжение политики зависимости от иностранных сил. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии информационного портала КНДР «Уриминчжоккири» («Вместе с нашей нацией»).

«Тот факт, что власти Южной Кореи недавно провели тайные переговоры с США, заявив при этом, что речь идет о заседании рабочей группы и о тесном сотрудничестве, показывает, что им еще предстоит покончить с политикой зависимости от иностранных сил», — отмечается в статье.

По мнению авторов комментария, «ожидать, что условия и атмосфера для улучшения отношений между Севером и Югом могут быть созданы путем получения разрешения от внешних сил — это глупый шаг, который только еще больше затянет петлю зависимости».

Ранее СМИ Южной Кореи сообщили о визите в Сеул спецпредставителя Госдепартамента США по КНДР Стивена Бигэна и его встрече со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Ли Ду Хун и Бигэн также провели заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР, которое стало первым после ханойского саммита лидеров США и КНДР.

27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, на котором сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.
| 2019-05-20T09:48:46+00:00 20 мая 2019, 11:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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