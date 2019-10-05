КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США

Представители КНДР прервали консультации на рабочем уровне с американскими коллегами. Об этом, как в субботу сообщило агентство Yonhap, заявил представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль, глава делегации республики на переговорах в Швеции, выступая перед посольством КНДР в Стокгольме.

С таким заявлением Ким Мён Гиль выступил после встречи со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter подтвердила проведение переговоров между делегациями рабочего уровня США и КНДР в своей стране.(ТАСС)

| 2019-10-05T21:39:10+00:00 5 октября 2019, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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