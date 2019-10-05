КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США

Представители КНДР прервали консультации на рабочем уровне с американскими коллегами. Об этом, как в субботу сообщило агентство Yonhap, заявил представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль, глава делегации республики на переговорах в Швеции, выступая перед посольством КНДР в Стокгольме.

С таким заявлением Ким Мён Гиль выступил после встречи со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter подтвердила проведение переговоров между делегациями рабочего уровня США и КНДР в своей стране.(ТАСС)