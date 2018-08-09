КНДР поставила США ультиматум по санкциям

Прогресс в денуклеаризации будет невозможен, если США будут продолжать свою санкционную политику. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР.

В Северной Корее заверили, что они и далее стремятся воплощать широкое соглашение, достигнутое во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Стороны обещали работать в направлении денуклеаризации Северной Кореи, однако не смогли заключить соглашение для воплощения этой цели. США настаивают на поддержке санкций против КНДР и говорят, что Пхеньян не сделал достаточно для их отмены.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что страна прекратила тестирование ракет, ядерные испытания и демонтировала «ядерные испытательные площадки», однако Соединенные Штаты и дальше настаивают на прежде всего денуклеаризации.

«Тем не менее, США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР», — заявили в Пхеньяне.

«Пока США придерживается устаревших сценариев, которых придерживались все предыдущие администрации и не смогли достичь успеха, нельзя ожидать прогресса в реализации совместного заявления, включая денуклеаризацию КНДР», — говорится в заявлении МИД КНДР.

Напомним, несколькими днями ранее Северная Корея призвала США снять с нее санкции в ответ на «добрые намерения», которые продемонстрировала КНДР.

Напомним, в конце июля американские спецслужбы узнали, что КНДР разрабатывает не менее двух межконтинентальных ракет в исследовательском центре Санумдонг неподалеку от Пхеньяна. В Госдепе заявили, что в Вашингтоне рассчитывают, что Пхеньян будет соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне в Сингапуре. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея далека от выполнения обязательствпо денуклеаризации.

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