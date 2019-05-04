КНДР осуществила испытательный запуск ракет малой дальности

КНДР в субботу осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея.

Ранее сообщалось о пуске одной ракеты. По сведениям КНШ, ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км в направлении Японского моря. «Наши военные пристально следят за действиями Северной Кореи в тесной координации с США», — говорится в сообщении КНШ.

Правительство Японии также заявило, что ракеты не были баллистическими и не достигли эксклюзивной экономической зоны страны.

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года. Тогда была испытана ракета нового типа «Хвасон-15», которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.