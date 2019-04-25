КНДР назвала вероломством совместные маневры ВВС Республики Корея и США

КНДР подвергла критике проведение США и Южной Кореей совместных маневров ВВС. Об этом говорится в опубликованном в четверг агентством ЦТАК заявлении.

«Американско-южнокорейские учения представляют собой вероломный акт», который идет вразрез с предпринимавшимися в прошлом году попытками сохранить мир на Корейском полуострове и который глубоко разочаровал Пхеньян, говорится в документе. «Южнокорейским властям следует быть осторожными, помня о том, что такие действия могут поставить под удар двусторонние связи», — отмечает ЦТАК.

Республика Корея, США и Австралия начали в понедельник совместные комбинированные маневры ВВС. В них принимают участие несколько десятков самолетов, включая истребители F-15K, KF-16 и F-16.

Нынешние маневры проводятся в сокращенном масштабе и, по сути, служат заменой проводившимся с 2009 года учениям ВВС Max Thunder, в которых обычно принимали участие не менее сотни самолетов.

Сеул и Вашингтон приняли такое решение с тем, чтобы проведение военных игр, неизменно вызывающих критику со стороны КНДР, не помешало дипломатическому процессу денуклеаризации Корейского полуострова.

Начиная с 2018 года, Южная Корея и США объявили о приостановке ряда масштабных совместных маневров, включая летние Ulchi-Freedom Guardian и зимние учения ВВС Vigilant ACE. Ряд из них переименован и продолжится в более скромном масштабе.(ТАСС)