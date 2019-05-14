КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США

МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом. Как передает ТАСС, текст документа опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Соединенные Штаты совершили незаконный жестокий грабеж, арестовав наше торговое судно близ архипелага Американское Самоа, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН», — подчеркивается в заявлении МИД КНДР. — Это полностью противоречит основополагающим принципам общего коммюнике, подписанного [лидерами КНДР и США] в Сингапуре 12 июня [2018 года], в котором декларируется стремление установить новые отношения между двумя странами».

В документе отмечается, что «Соединенным Штатам придется вернуть корабль КНДР без промедления», а также, что в Пхеньяне будут пристально следить за дальнейшими шагами Вашингтона.