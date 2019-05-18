КНДР направила письмо в ООН из-за ареста судна Wise Honest

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю Всемирной организации письмо в связи с задержанием властями США судна Wise Honest, в котором он назвал арест «незаконным, возмутительным и нарушающим суверенитет» действием, а сами Соединенные Штаты – «гангстерской страной», сообщило в субботу агентство Ренхап со ссылкой на Центральное агентство Кореи (ЦТАК).
«Недавно США совершили возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, ссылаясь на то, что оно нарушило внутреннее законодательство Америки, этот акт лишения (КНДР – ред.) собственности ясно доказывает, что США являются гангстерской страной, которая не обращает внимания на международное право», — говорится в письме, передает РИА Новости.