КНДР направила письмо в ООН из-за ареста судна Wise Honest

«Недавно США совершили возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, ссылаясь на то, что оно нарушило внутреннее законодательство Америки, этот акт лишения (КНДР – ред.) собственности ясно доказывает, что США являются гангстерской страной, которая не обращает внимания на международное право», — говорится в письме, передает РИА Новости.