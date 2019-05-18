КНДР направила письмо в ООН из-за ареста судна Wise Honest

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю Всемирной организации письмо в связи с задержанием властями США судна Wise Honest, в котором он назвал арест «незаконным, возмутительным и нарушающим суверенитет» действием, а сами Соединенные Штаты – «гангстерской страной», сообщило в субботу агентство Ренхап со ссылкой на Центральное агентство Кореи (ЦТАК).
«Недавно США совершили возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, ссылаясь на то, что оно нарушило внутреннее законодательство Америки, этот акт лишения (КНДР – ред.) собственности ясно доказывает, что США являются гангстерской страной, которая не обращает внимания на международное право», — говорится в письме, передает РИА Новости.
| 2019-05-18T10:54:43+00:00 18 мая 2019, 11:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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