КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации

Руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу заместитель министра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, на которую были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты.

«У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры», — подчеркнула Цой Сон Хи. Данное выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошедшего 27-28 февраля во Вьетнаме.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

| 2019-03-15T07:20:04+00:00 15 марта 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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