КНДР намерена на переговорах с США утвердить свой ядерный статус

Радиостанция «Голос Америки» опубликовала копию документа, который назвала «секретной директивой», якобы распространенной Трудовой партией Кореи в ноябре прошлого года среди командного состава вооруженных сил КНДР. Согласно тексту документа, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын назвал переговоры с США первым шагом к закреплению за его страной статуса ядерной державы.

«Каким бы ни был исход [переговоров] с США, необходимо всегда помнить, что они первый шаг к достижению главной цели — укреплению ядерных сил, созданных нами, несмотря на все трудности и препятствия, и получению статуса мировой ядерной державы», — приводит радиостанция цитату, якобы принадлежащую Ким Чен Ыну.

По ее данным, лидер КНДР также сказал, что США предложили провести второй раунд переговоров на высшем уровне в попытке лишить республику ее ядерного арсенала. «Я не упущу возможность вступить в эту схватку с американским президентом», — якобы заявил тогда Ким Чен Ын.

В южнокорейском министерстве объединения в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данные сообщения сказали, что ведомство исходит из того, что «денуклеаризация является фундаментом для диалога с Пхеньяном». Собеседница ТАСС при этом отказалась дать оценку достоверности информации, распространенной радиостанцией.