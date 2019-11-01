КНДР использовала «сверхбольшую батарею» для пуска ракет

Академия оборонных наук КНДР использовала накануне батарею «сверхбольших размеров» для пуска ракет в направлении Японского моря, сообщает северокорейское агентство KCNA.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил удовлетворение в связи с успешными испытаниями, в ходе которых была проверена безопасность систем непрерывного зажигания и пусковых установок ракет.

Накануне Южная Корея сообщила о запуске Пхеньяном двух ракет в направлении Японского моря.

Северная Корея, которая провела 12-е по счету испытание ракет в Японском море, второго октября прошлого года выпустила в этом же направлении ракеты «Пукгуксонг-3».

| 2019-11-01T15:15:08+00:00 1 ноября 2019, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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