КНДР использовала «сверхбольшую батарею» для пуска ракет

Академия оборонных наук КНДР использовала накануне батарею «сверхбольших размеров» для пуска ракет в направлении Японского моря, сообщает северокорейское агентство KCNA.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил удовлетворение в связи с успешными испытаниями, в ходе которых была проверена безопасность систем непрерывного зажигания и пусковых установок ракет.
Накануне Южная Корея сообщила о запуске Пхеньяном двух ракет в направлении Японского моря.
Северная Корея, которая провела 12-е по счету испытание ракет в Японском море, второго октября прошлого года выпустила в этом же направлении ракеты «Пукгуксонг-3».