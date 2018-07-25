Ключевой момент пресс-конференции Трампа и Путина был удален из стенограммы

Официальные источники проигнорировали один из самых примечательных моментов совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

После встречи в Хельсинки Трамп и Путин вместе отвечали на вопросы американских и российских журналистов. Один из самых острых вопросов задал корреспондент Reuters Джефф Мэйсон, коснувшийся темы предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США с целью помочь Трампу победить.

Американский журналист спросил российского лидера: «Президент Путин, хотели ли вы, чтобы президент Трамп выиграл выборы и поручали ли кому-либо из своих чиновников помочь ему это сделать?»

Путин ответил, что хотел, поскольку Трамп говорил о нормализации российско-американских отношений.

Однако в стенограмме пресс-конференции, опубликованной на официальном сайте Кремля, этот диалог отсутствует полностью, а Белый дом удалил первую ключевую часть вопроса Мэйсона – о том, хотел ли Путин, чтобы Трамп одержал победу над своей соперницей – кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп неохотно признал российское вмешательство в выборы, при этом назвав эту историю «фальшивкой». Он также решительно отрицает, что его предвыборный штаб вступал в сговор с Россией, что является одним из предметов расследования, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

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