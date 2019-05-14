Клуб из Китая предложил за Бэйла €120 млн

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в чемпионат Китая, сообщает «Советский спорт».

По информации Don Balon, китайский клуб, название которого не раскрывается, предложил за валлийского форварда €120 млн. Как сообщается. зарплата нападающего может составить €30 млн.

«Реал» планирует продать игрока в конце сезона, потому что главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока в новом сезоне.

Стоит отметить, что предложения «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хоттпур» не превышали €80 млн.

| 2019-05-14T09:17:45+00:00 14 мая 2019, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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