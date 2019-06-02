Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над лондонским «Тоттенхэмом» со счётом 2:0.

«Это лучшая ночь в нашей профессиональной жизни. Я так рад за всех этих парней и мою семью. Они выстрадали эту победу, сражаясь за меня. Они заслуживают этого больше, чем кто-либо.

Вы когда-нибудь видели подобную команду, которая борется даже тогда, когда заканчивается горючее в баке. У нас есть отличный голкипер, благодаря которому сложные вещи кажутся простыми.

Эта победа важна для нашего развития и совершенствования. Владельцы никогда не оказывали на нас давления. Обычно через 20 минут после игры я уже немного пьян, но теперь у меня только вода!» — приводит слова Клоппа BBC.