Клопп бросил вызов Гвардиоле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов пообщался по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. 

«Буквально только что поговорил с Пепом Гвардиолой. Мы пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне. Ради этого пойдем на все. Посмотрим, что в итоге получится. 

Наш главный физиотерапевт Ли Нобес работал в «Манчестер Сити» в начале сезона, но потом захотел выиграть Лигу чемпионов… Ладно, шучу», — заявил Клопп.

| 2019-06-02T11:35:28+00:00 2 июня 2019, 12:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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